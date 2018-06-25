Традиционный парад невест отменили в Брянске

В Брянске отменили парад невест, который стал для города уже традиционным. Как заявили организаторы праздника, шоу утратило свою популярность и ему нужен новый формат.

«Вынуждены сообщить, что количество заявок от участниц крайне мало и реализация проекта невозможна», — цитирует интернет-газета «Брянские новости» сообщение организаторов.

Они добавили, что намерены вернуться с шоу в 2019 году, но оно будет уже другим.

Праздник красавиц «Парад невест» проводился в Брянске с 2011 года. Зрелище собирало десятки участниц и тысячи зрителей в любую погоду. Особенной популярностью пользовался забег невест.