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Бортко считает смешными слова о являющейся «задворками Европы» России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, режиссер Владимир Бортко прокомментировал слова писательницы Людмилы Улицкой, которая заявила о серьезном отставании России и ее культурного уровня от Европы.

«То, что мы отстаем от Европы, так нам постоянно говорят. Так еще говорили 150 лет назад, когда были и Толстой, и Чехов», — сказал Бортко радиостанции «Говорит Москва», отметив, что, несмотря на это, «великая русская литература, культура и музыка всегда впереди». 

При этом депутат согласился с тем, что культурный уровень россиян действительно падает. По его словам, во времена Советского Союза были больше заинтересованы в его возрастании.

«Но говорить о том, что Россия — это задворки Европы, ничего, кроме хохота, вызвать не может», — подчеркнул он.

Ранее 25 июня Улицкая в интервью каналу «112 Украина» рассказала об отсталости и агрессии россиян. По ее словам, жителям РФ нужно еще 150 лет или даже больше для того, чтобы стать европейцами. Писательница также отметила, что страна превращается в мировую провинцию.

Тележурналист Владимир Познер отметил, что сейчас в России трудный переходный период. Он считает, что страна «идет по пути цивилизационного процесса после долгого пребывания в абсолютно нецивилизационном состоянии».

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