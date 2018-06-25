Казанцы нашли футбольному фанату инвалидное кресло вместо неисправного

Жители Казани помогли болельщику из Колумбии заменить его неисправное инвалидное кресло. Новая коляска предоставлена Хулио Пико на всё время его пребывания в России на ЧМ-2018.

Как сообщает ИА «Татар-информ», колумбиец с ограниченными возможностями передвигался по России на коляске с электроприводом. Однако, когда он был в Ульяновске, отказал один из аккумуляторов устройства. В итоге по прибытии в Казань Пико оказался ограничен в своих передвижениях.

Жители столицы Татарстана через социальные сети организовали кампанию, призванную помочь иностранному гостю. В итоге проблема была решена через фонд «Добрая Казань» и «День добрых дел». Кресло Пико заменили на исправное.

По словам колумбийца, он очень удивился тому, как люди откликнулись на его проблему. Он считает, что новое кресло даже лучшего прежнего, оно более легкое в управлении.

Портал iz.ru сообщал, что еще одна жительница Колумбии, 72-летняя пенсионерка, приехавшая в Россию на ЧМ-2018, стала настоящей звездой фан-зоны на Воробьевых горах в Москве. За фотографиями с ней выстраивалась очередь.

Добавим, что сборная Колумбии на стадионе в Казани выиграла в матче с командой из Польши со счетом 3:0. Таким образом, Польша стала первой европейской страной, которая выбыла из мундиаля.