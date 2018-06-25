Прямой эфир

Казанцы нашли футбольному фанату инвалидное кресло вместо неисправного

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители Казани помогли болельщику из Колумбии заменить его неисправное инвалидное кресло. Новая коляска предоставлена Хулио Пико на всё время его пребывания в России на ЧМ-2018.

Как сообщает ИА «Татар-информ», колумбиец с ограниченными возможностями передвигался по России на коляске с электроприводом. Однако, когда он был в Ульяновске, отказал один из аккумуляторов устройства. В итоге по прибытии в Казань Пико оказался ограничен в своих передвижениях.

Жители столицы Татарстана через социальные сети организовали кампанию, призванную помочь иностранному гостю. В итоге проблема была решена через фонд «Добрая Казань» и «День добрых дел». Кресло Пико заменили на исправное.

По словам колумбийца, он очень удивился тому, как люди откликнулись на его проблему. Он считает, что новое кресло даже лучшего прежнего, оно более легкое в управлении.

Портал iz.ru сообщал, что еще одна жительница Колумбии, 72-летняя пенсионерка, приехавшая в Россию на ЧМ-2018, стала настоящей звездой фан-зоны на Воробьевых горах в Москве. За фотографиями с ней выстраивалась очередь.

Добавим, что сборная Колумбии на стадионе в Казани выиграла в матче с командой из Польши со счетом 3:0. Таким образом, Польша стала первой европейской страной, которая выбыла из мундиаля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Волгоградские полицейские помогли опаздывающим на матч фанаткам из КНР
Английские болельщики пришли в восторг от ЧМ-2018 в России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017