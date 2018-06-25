Лавров встретится с советником президента США Болтоном в Москве

Глава российского МИДа Сергей Лавров проведет в Москве встречу с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Об этом в понедельник, 25 июня, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

«В МИД России подтвердили информацию о рабочей встрече Лаврова с Джоном Болтоном в Москве в среду, 27 июня», — передает «РИА Новости».

21 июня СМИ сообщили, что Болтон посетит Москву для подготовки саммита РФ–США, сегодня эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне, 24 июня, австрийское издание Kronen Zeitung сообщило, что власти Австрии готовятся к проведению встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 июля в Вене. Песков обещал проинформировать журналистов о встрече двух лидеров по мере готовности.

Ранее в июне Трамп заявил, что в июне может состояться его встреча с Владимиром Путиным. В Кремле подтвердили эту информацию, уточнив, что саммит может состояться этим летом.