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Панно с изображением Георгия Победоносца открыли в Тамбове

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В Тамбове на одной из улиц появилось панно с изображением христианского святого Георгия Победоносца. Оно разместилось на фасаде дома рядом с бывшим училищем связи.

Как уточняет ИА «Онлайн Тамбов.ру», высота картины – около 15 м. Ее авторы – московские художники Лилия Прокофьева и Семен Лебедев. Работа над панно велась три недели. Инициатором создания картины стал советник председателя Российского военно-исторического общества Ростислав Мединский. Как он заявил на торжественной церемонии открытия, это панно можно назвать уникальным – оно не только единственное в Тамбовской области, но и во всей России.

В мае в селе Тургиново под Тверью прошла торжественная церемония вступления новых членов в Молодежный Георгиевский отряд имени вице-адмирала Корнилова. Организация занимается патриотическим воспитанием молодежи. «Георгиевский союз» был основан в Санкт-Петербурге в память о георгиевских кавалерах-защитниках России. Небесным покровителем союза считается святой Георгий Победоносец.

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