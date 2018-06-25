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Эксперт заявил об устаревшем и примитивно сделанном комплексе ВСУ «Охотник»

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Роботизированный наблюдательно‐огневой комплекс «Охотник», испытания которого начали вооруженные силы Украины, сделан на коленке. Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Шурыгин.

По его словам, это не робот, а сторожевой комплекс, сваренная платформа. «Этим платформам примерно лет 40, такие автоматические пулеметы стояли еще в 60-х годах на наших ракетных базах. А этот сделан вообще кое-как, на коленке», — цитирует Шурыгина «Федеральное агентство новостей».

По мнению специалиста, обсуждать всерьез эту конструкцию нет смысла.

Пользователи Сети также высмеяли украинского боевого робота.

«Радиоуправляемая телега без вооружения и даже без рессор. Для тупой пропаганды годится», — цитирует телеканал «Звезда» один из комментариев. По мнению другого участника обсуждения, устройство является незаменимым для охраны огорода.

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