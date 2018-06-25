Эксперт заявил об устаревшем и примитивно сделанном комплексе ВСУ «Охотник»

Роботизированный наблюдательно‐огневой комплекс «Охотник», испытания которого начали вооруженные силы Украины, сделан на коленке. Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Шурыгин.

По его словам, это не робот, а сторожевой комплекс, сваренная платформа. «Этим платформам примерно лет 40, такие автоматические пулеметы стояли еще в 60-х годах на наших ракетных базах. А этот сделан вообще кое-как, на коленке», — цитирует Шурыгина «Федеральное агентство новостей».

По мнению специалиста, обсуждать всерьез эту конструкцию нет смысла.

Пользователи Сети также высмеяли украинского боевого робота.

«Радиоуправляемая телега без вооружения и даже без рессор. Для тупой пропаганды годится», — цитирует телеканал «Звезда» один из комментариев. По мнению другого участника обсуждения, устройство является незаменимым для охраны огорода.