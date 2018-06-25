«Оборонительный вал» в Пензе закроется на реконструкцию
Мемориальный комплекс «Оборонительный вал» в Пензе ждет реконструкция. Кадастровые работы по формированию земельного участка уже проведены.
Как уточняет ИА «Пенза-пресс», будет отремонтирована стена вала. Там построят лестницу с видовой площадкой, которая выходит на улицу к Спасскому кафедральному собору.
В мэрии рассказали, что в этом месте будет построен кольцевой маршрут для пешеходов, который свяжет главные архитектурные объекты центральной части города: сам собор, комплекс «Оборонительный вал», церковь Преображения Господня и памятник Первопоселенцу.
«Оборонительный вал» считается символом эпохи становления Пензы. Он является охраняемым объектом культурного наследия.
Портал iz.ru ранее сообщал о том, что губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, а также члены регионального правительства решили пожертвовать дневную зарплату на строительство двух храмов. Речь идет о возведении Спасского собора и мечети на проспекте Победы.