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«Оборонительный вал» в Пензе закроется на реконструкцию

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Мемориальный комплекс «Оборонительный вал» в Пензе ждет реконструкция. Кадастровые работы по формированию земельного участка уже проведены.

Как уточняет ИА «Пенза-пресс», будет отремонтирована стена вала. Там построят лестницу с видовой площадкой, которая выходит на улицу к Спасскому кафедральному собору.

В мэрии рассказали, что в этом месте будет построен кольцевой маршрут для пешеходов, который свяжет главные архитектурные объекты центральной части города: сам собор, комплекс «Оборонительный вал», церковь Преображения Господня и памятник Первопоселенцу.

«Оборонительный вал» считается символом эпохи становления Пензы. Он является охраняемым объектом культурного наследия.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, а также члены регионального правительства решили пожертвовать дневную зарплату на строительство двух храмов. Речь идет о возведении Спасского собора и мечети на проспекте Победы.

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