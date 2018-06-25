Объединение профсоюзов «Соцпроф» призвало к диалогу по пенсионной реформе

Объединение профсоюзов «Соцпроф» готовит предложения по увеличению пенсий действующим пенсионерам в рамках готовящихся изменений в пенсионное законодательство и призывает другие профсоюзы к созданию специальной рабочей группы. Об этом говорится в сообщении на сайте объединения.

«Сегодня объединение профсоюзов России Соцпроф готовит свои предложения по увеличению пенсий и предлагает своим коллегам из других профсоюзов организовать рабочую группу по разработке предложений по увеличению пенсий», — отметили представители «Соцпрофа».

Кроме того, по мнению объединения, рабочая группа также должна вести контроль за за прохождением законопроекта об изменениях в пенсионное законодательство. Также представители профсоюзов призвали к совместному конструктивному обсуждению проблем.

«Мнений может быть много, их надо обсуждать, можно спорить с властью, но главное — это совместно искать решение <...> Надо действовать конструктивно, иначе ничего не получится», — заключили в «Соцпрофе».

Правительство внесло в Госдуму проект, в котором предлагается внести изменения в пенсионное законодательство, который предполагает повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин к 2034 году. За счет этих мер власти смогут увеличить выплаты действующим пенсионерам на 1000 рублей в год.

Ранее министр труда и социальной защиты России Максим Топилин рассказал «Известиям», что средний размер пенсии к 2019 году составит 15 тыс. 400 рублей.