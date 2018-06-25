Брошенные без присмотра малыши погибли в душном авто в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону две девочки трех и полутора лет погибли из-за перегрева в закрытом автомобиле. Об этом в понедельник, 25 июня, сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области.

Как оказалось, родители оставили девочек под надзором старшей дочери, которой недавно исполнилось 13 лет. Когда она заснула, малышки вышли из дома, забрались в припаркованную во дворе машину и закрылись там. Вернувшиеся домой родители обнаружили детей уже без признаков жизни.

«Предположительной причиной смерти детей является гипертермия (перегрев организма). Следователем назначено проведение необходимых экспертиз», — уточняется в сообщении.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства гибели детей.

Похожий случай произошел в августе 2017 года в Татарстане. В легковом автомобиле было обнаружено тело двухлетнего мальчика, который умер от теплового удара. По версии следствия, ребенка в машине забыл сожитель его бабушки.