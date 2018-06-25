Движение на Литейном мосту в Сестрорецке ограничат до середины июля

В Сестрорецке на протяжении нескольких недель будет ограничено движение по Литейному мосту. Меры начнут действовать уже завтра, 26 июня и продлятся до 15 июля.

Как сообщает Санкт-Петербург.Ру, причиной станут дорожные работы. Из-за этого движение будет ограничиваться поочередно по всем полосам.

А с 29 июня в Санкт-Петербурге частично перекроют площадь Островского. Транспорт не сможет проехать по участку у Александринского театра. Ограничения продлятся до утра 2 июля. Они связаны с проведением праздника «Экокультура».

Кроме того, в Петербурге до 1 августа будет действовать запрет на движение гидроциклов. Эти меры связаны с проведением ЧМ-2018. Гидроциклам запрещено выезжать в акваторию в районе Тучкова, Благовещенского, Сампсониевского и Литейного мостов.

Меры объясняются необходимостью усиления антитеррористической безопасности.