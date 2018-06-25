Бензин в России подешевел на 4 копейки

Розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 с 18 по 22 июня снизились в среднем на 3 и 4 копейки, до 41,76 и 44,61 рубля за литр соответственно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследования Thompson Reuters Kortes.

Наибольшее снижение стоимости бензина Аи-92 замечено в Приволжском федеральном округе. Там цены упали на 11 копеек, до 41,33 рубля. В Центральном федеральном округе цены на топливо АИ-95 снизились на 9 копеек, до 44,92 рубля за литр.

При этом в Дальневосточном округе цены наоборот выросли. Так, бензин Аи-92 подорожал на 15 копеек, до 43,57 рубля за литр, а Аи-95 — на 17 копеек, до 45,33 рубля за литр.

По данным Росстата, с 9 по 18 июня цены на бензин снизились в 24 регионах России.

В начале июня правительство решило снизить акцизы на бензин и дизельное топливо после пятипроцентного роста в мае. Тогда же была достигнута договоренность между кабмином и нефтяными компаниями о фиксации цен на бензин и дизельное топливо на уровне 30 мая.