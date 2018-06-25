Трассу «Сортавала» в Карелии отремонтируют за 223 млн рублей

Ремонт федеральной трассы А-121 «Сортавала» в Республике Карелия планируют провести за 223,5 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Исходя из документации, подрядчику предстоит выполнить ремонт на отрезке трассы с 273-го по 293-го км в Сортавальском и Питкярантском районах республики. При этом с 278-го по 280-й км дорога проходит по берегу Ладожского озера. По всей трассе присутствуют скальные выходы, сообщает ИА «Карелinform».

Исполнитель работ должен будет максимально использовать существующее земляное полотно, провести ремонт водопропускных труб, примыканий, обочин, водоотвода и многое другое.

Максимальная сумма контракта составляет 223,5 млн рублей. Аукцион на выбор подрядной организации состоится 13 июля. Все необходимые работы планируется осуществить до 20 октября 2019 года.