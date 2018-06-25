Волгоградские полицейские помогли опаздывающим на матч фанаткам из КНР

Сотрудники полиции в Волгограде помогли двум болельщицам из КНР, которые спешили на матч между Англией и Тунисом. Игра проходила в рамках ЧМ-2018 на «Волгоград Арене». Инцидент произошел еще неделю назад, однако подробности стали известны лишь сегодня.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД, две гражданки Китая добирались на матч на автомобиле и попали в ДТП. В результате аварии никто не пострадал, однако болельщицы потеряли слишком много времени и могли опоздать к началу игры.

Сначала они пытались добраться до «Волгоград Арены» самостоятельно, но потом всё же обратились за помощью к полицейским. Те не отказали и довезли фанаток до стадиона на патрульном автомобиле.

Агентство также сообщает еще об одном инциденте, произошедшем с иностранным болельщиком в Волгограде. 50-летний фанат из Великобритании попал в больницу из-за серьезного ДТП. Врачи не позволили ему поехать на матч на стадион. Однако специально для него установили в палате телевизор, чтобы он смог посмотреть прямую трансляцию.

Напомним, сегодня на стадионе в Самаре сборная России сыграет в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу против сборной Уругвая. Встреча начнется в 17:00 мск.