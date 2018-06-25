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На Ставрополье увеличат объемы добычи лечебной грязи

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В Ставропольском крае будут увеличены объемы добычи лечебной грязи. О подобных планах рассказали в компании «Кавминкурортресурсы», которая работает на озере Тамбукан.

Как сообщает NewsTracker со ссылкой на пресс-службу предприятия, в 2018 году в этом районе планируется добыть 1,640 тыс. куб. м, в то время, как в 2017 году было добыто 1, 505 куб. м. В руководстве предприятия объясняют эти планы ростом спроса на тамбуканскую грязь.

Большая часть продукции отправляется в санатории Ставрополья. Только 20% от всего добытого объема в прошлом году было продано и использовано для производства косметики, отметил генеральный директор компании Евгений Левицкий. По его данным, в этом году грязь с озера будут поставлять в 65 грязелечебниц, медицинских центров и здравниц.

Тамбукан считается одним из крупнейших в России озер по запасам лечебной грязи. Для Евразии ее свойства считаются уникальными. На сегодня в озере осталось около 328 тыс. куб. м грязи.

В апреле портал iz.ru сообщал о том, что в России контрактникам — солдатам и сержантам — разрешили отдыхать в военных санаториях. Бесплатно это смогут сделать те, кто получил заболевание или был ранен и проходит реабилитацию. Ранее такая возможность была только у офицеров и прапорщиков.

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