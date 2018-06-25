Жители Хабаровского края выбрали имя олененку из зоосада

Жители Хабаровского края выбрали имя для маленькой оленихи, родившейся в Приамурском зоосаде имени Сысоева, посредством голосования. Новорожденную самку будут звать Луня.

В общей сложности в голосовании приняли участие 174 человека. 34% проголосовавших решили, что лучше всего маленькой оленихе подойдет имя Луня. 21% респондентов назвали бы малышку Ромашкой, а 19% — Томкой. Голосование проводилось на сайте ИА «Хабаровский край сегодня».

Луня родилась у пары пятнистых оленей Толбачика и Муси 27 мая. А немного позже у пары оленей Смородинки и Юнги тоже родился детеныш.

Как рассказала пресс-секретарь Приамурского зоосада имени Сысоева Алена Федосеева, новоявленные родители очень трепетно относятся к олененку, всячески оберегая ее от повышенного внимания посетителей зоосада.