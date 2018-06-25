Прямой эфир

Жители Хабаровского края выбрали имя олененку из зоосада

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители Хабаровского края выбрали имя для маленькой оленихи, родившейся в Приамурском зоосаде имени Сысоева, посредством голосования. Новорожденную самку будут звать Луня.

В общей сложности в голосовании приняли участие 174 человека. 34% проголосовавших решили, что лучше всего маленькой оленихе подойдет имя Луня. 21% респондентов назвали бы малышку Ромашкой, а 19% — Томкой. Голосование проводилось на сайте ИА «Хабаровский край сегодня».

Луня родилась у пары пятнистых оленей Толбачика и Муси 27 мая. А немного позже у пары оленей Смородинки и Юнги тоже родился детеныш.

Как рассказала пресс-секретарь Приамурского зоосада имени Сысоева Алена Федосеева, новоявленные родители очень трепетно относятся к олененку, всячески оберегая ее от повышенного внимания посетителей зоосада.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Северные олени принесли еще одно потомство в хабаровском зоосаде
Кенгуру Беня взял шефство над капибарами в Сахалинском зоопарке

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017