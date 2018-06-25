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США отказали экс-генсеку НАТО Хавьеру Солане в безвизовом въезде

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Фото: commons.wikimedia.org/Tasnim News Agency
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США отказали в безвизовом въезде в страну экс-генсеку НАТО и бывшему министру иностранных дел Испании Хавьеру Солане. Об этом со ссылкой на источники в посольстве сообщает El Pais.

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Граждане Испании могут свободно посещать Соединенные Штаты, если они планируют провести в стране не более 90 дней. При этом в их паспортах не должно быть отметок о посещении Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Судана и Сомали.

Солана посещал Иран, в связи чем теперь ему придется оформить въездную визу. В США бывший генсек НАТО планирует выступить в Брукингском институте в Вашингтоне, сообщает сайт kp.ru.

Он занимал пост генерального секретаря Североатлантического альянса с 1995 по 1999 год, а министра иностранных дел Испании — с 1992 по 1995 год.

Ранее действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что возможная встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина соответствовала бы политике альянса.

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