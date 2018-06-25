Прямой эфир

Рязанская кошка Кеса угадала исход четырех матчей на ЧМ-2018

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Рязани в одном из баров живет кошка Кеса, которая правильно предсказала исход четырех матчей в рамках ЧМ-2018 из четырех, о которых ее спрашивали. Ей предлагали на выбор две миски с кормом, стоящих на листках бумаги с написанными на них странами-участницами.

Как сообщает РИА «7 новостей», Кесе, в частности, удалось правильно угадать исход встречи Испании с Ираном и Аргентины с Хорватией. О том, кто, по мнению Кесы, победит в сегодняшнем противостоянии России с Уругваем, не сообщается.

Тем временем, лемур Мила из Северского природного парка предсказала победу россиян в сегодняшнем матче, выбрав миску с едой с флагом РФ. Отмечается, что ранее Мила не ошиблась в прогнозах по поводу результата встреч России с Саудовской Аравией и Египтом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Около 5 тыс. кафе и баров Москвы стали альтернативной фан-зоной ЧМ-2018
Матч России и Уругвая на ЧМ-2018 в Самаре начнется в 17:00 мск

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017