Рязанская кошка Кеса угадала исход четырех матчей на ЧМ-2018

В Рязани в одном из баров живет кошка Кеса, которая правильно предсказала исход четырех матчей в рамках ЧМ-2018 из четырех, о которых ее спрашивали. Ей предлагали на выбор две миски с кормом, стоящих на листках бумаги с написанными на них странами-участницами.

Как сообщает РИА «7 новостей», Кесе, в частности, удалось правильно угадать исход встречи Испании с Ираном и Аргентины с Хорватией. О том, кто, по мнению Кесы, победит в сегодняшнем противостоянии России с Уругваем, не сообщается.

Тем временем, лемур Мила из Северского природного парка предсказала победу россиян в сегодняшнем матче, выбрав миску с едой с флагом РФ. Отмечается, что ранее Мила не ошиблась в прогнозах по поводу результата встреч России с Саудовской Аравией и Египтом.