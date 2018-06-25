Бухгалтер школы в Якутии завысил себе зарплату на 1,6 млн рублей

Суд вынес приговор бухгалтеру одной из общеобразовательных школ в Ленском районе Республики Саха (Якутия). Он обвинялся в присвоении 1,6 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, женщина-бухгалтер в общеобразовательной школе, пользуясь своим служебным положением завышала себе заработную плату. В общей сложности ущерб бюджету школы составил 1,645 млн рублей, сообщает ИА SakhaNews.

Ленский районный суд признал подсудимую виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ей назначено наказание в виде лишения свободы условно сроком на четыре года с испытательным сроком на один год. Помимо этого, суд обязал выплатить подсудимую причиненный ущерб.

Ранее в апреле стало известно о том, что бывших главный бухгалтер пожарной части в Якутии обвиняется в растрате казенных средств. Общая сумма ущерба составил 1,3 млн рублей.