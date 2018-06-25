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Иран подал иск к США на $2 млрд

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Фото: TASS/Imago/Ralph Peters
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Тегеран подал в Международный суд ООН в Гааге иск к США, которые заморозили средства Центрального банка Ирана на сумму $2 млрд. Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Бахрам Гасеми.

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Гасеми сообщил, что иск рассмотрят на заседании в октябре. Он отметил, что Тегеран считает действие властей США незаконным, сообщает ТАСС.

20 апреля 2016 года Верховный суд США подтвердил решение американского суда низшей инстанции, который постановил выплатить компенсации на сумму $2 млрд родственникам американских морских пехотинцев, погибших в 1983 году при взрыве казарм США в Бейруте. Выплаты предполагается производить за счет активов иранского ЦБ, которые хранятся в Citibank.

8 мая Вашингтон объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), который был подписан в 2015 году Тегераном и шестеркой международных посредников (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция и Германия). Сделка обязывала Тегеран ограничить ядерную деятельность в обмен на снятие финансовых и экономических санкций.

Кроме того, минфин США 22 мая внес пять граждан Ирана в санкционный список, в том числе главу Центрального банка республики Валиуллу Сейфа.

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