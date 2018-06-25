Охота на волков объявлена в Новгородской области

Отстрел волков продлится в Новгородской области до конца марта 2019 года. Хищники начали представлять опасность для местного населения.

Охота объявлена в Маревском районе по решению областного комитета охотничьего хозяйства и рыболовства. В ведомстве считают, что животные представляю угрозу нанесения ущерба местным жителям. Последнее время хищников стали замечать в населенных пунктах вблизи села Марево, сообщает Новгород.ру.

Всего планируется отстрелить пять волков в срок до 31 марта 2019 года.

Ранее охоту на волков объявляли в Новгородском районе в связи с нападением хищника на собаку в деревне. Кроме того, в одном из населенных пунктов Демянского района зимой волки загрызли пять собак, из-за чего местные жители стали опасаться выходить на улицу.