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Путин проведет 25 июня рабочую встречу с врио губернатора Кузбасса

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин проведет 25 июня рабочую встречу с врио губернатора Кемеровской области Сергеем Цивилевым, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент проверит врио
После смены руководителей двух регионов Владимир Путин продолжит инспектировать субъекты, которые возглавляют временно исполняющие обязанности губернаторов

По его словам, в этот день Путин проведет несколько непубличных и рутинных внутренних рабочих встреч и совещаний в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.

«Публичным станет его сегодняшнее общение с исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области Сергеем Цивилевым», — уточнил представитель Кремля.

Как отметил Песков, Цивилев на посту главы региона работает с 1 апреля 2018 года. Он уже вошел в курс дела, и это повод для доклада Путину.

Путин и Цивилев уже встречались 5 апреля и обсудили основные вопросы развития Кемеровской области. Врио губернатора 10 мая заявил о намерении участвовать в выборах главы региона, которые пройдут в сентябре 2018 года.

Цивилев сменил на посту губернатора Амана Тулеева после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, где погибли 60 человек.

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