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Кочевники-мусульмане убили 86 человек в Нигерии

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Агрессивно настроенные пастухи-мусульмане напали на шесть деревень в нигерийском штате Плато. В результате погибли 86 фермеров-христиан этнической группы биром.

Президент Нигерии Мохаммаду Бухари выразил соболезнования жертвам нападения. Он назвал случившееся «тяжелой потерей», о чем написал в своем Twitter.

Нигерийский лидер также заявил, что не остановится, пока «все убийцы и криминальные элементы, а также их спонсоры не будут пойманы и преданы справедливости».

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Нападение совершили люди из племени фулани в четверг 21 июня. Глава штата Саймон Лалонг сообщил, что ввел комендантский час с 6:00 до 18:00. Он посетил разрушенные поселения и призвал к спокойствию, пока правительство расследует нападение, пишет Aljazeera.

Большинство представителей народа биром являются мусульманами-суннитами. Напряженность между христианской коммуной и мусульманскими кочевниками часто приводила к насилию в последние годы. Причиной нынешнего обострения может быть засуха. Из-за нее пастухи вынуждены переходить с севера страны на юг.

Аналитики считают, что религиозные конфликты могут стать главной проблемой Нигерии после борьбы с терроризмом, затмив даже деятельность радикальной террористической группировки «Боко харам». С 2009 года ее жертвами стали не менее 20 тыс. человек.

В 2014 году боевики похитили около 300 нигерийских школьниц. Это событие вызвало широкий общественный резонанс. В феврале 2018 года боевики также похитили более 100 девочек на северо-востоке страны. В марте 2015 года члены «Боко харам» присягнули на верность ИГ (организация запрещена на территории РФ), а сама группировка была переименована в «Западноафриканскую провинцию Исламского государства»

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