Мой ласковый и страшный зверь

Самую уродливую собаку в мире выбрали в Калифорнии. Конкурс проходит ежегодно на протяжении уже 30 лет — в этот раз за победу боролись сразу 14 претендентов, досталось первое место французскому бульдогу по кличке Жа-Жа. Несмотря на прямолинейность формулировок, посыл у конкурса самый что ни на есть гуманистический — его организаторы стремятся доказать, что любое животное заслуживает любви и восхищения, независимо от его внешних данных. Жа-Жа, его соперники, а также некоторые из победителей прошлых лет — в галерее портала iz.ru