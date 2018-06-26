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Мой ласковый и страшный зверь

Участники конкурса на самую уродливую собаку в мире
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Фото: TASS/AP/Jeff Chiu
Самую уродливую собаку в мире выбрали в Калифорнии. Конкурс проходит ежегодно на протяжении уже 30 лет — в этот раз за победу боролись сразу 14 претендентов, досталось первое место французскому бульдогу по кличке Жа-Жа. Несмотря на прямолинейность формулировок, посыл у конкурса самый что ни на есть гуманистический — его организаторы стремятся доказать, что любое животное заслуживает любви и восхищения, независимо от его внешних данных. Жа-Жа, его соперники, а также некоторые из победителей прошлых лет — в галерее портала iz.ru 
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Фото: TASS/AP/Jeff Chiu
Один из участников конкурса перед выходом на импровизированный подиум — все собаки должны пройтись по сцене, чтобы судьи смогли оценить их внешность
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Фото: TASS/AP/Jeff Chiu
Многие участвуют в конкурсе из года в год — например, неаполитанский мастиф по кличке Марта, которая выиграла конкурс в 2017-м
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Фото: TASS/AP/Jeff Chiu
Джози — метис китайской хохлатой собаки — сидит перед членами жюри
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Фото: TASS/AP/Jeff Chiu
Еще один участник конкурса — пекинес по кличке Уайльд Тханг
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Фото: TASS/AP/Jeff Chiu
Большинство участвующих в конкурсе собак (как и Жа-Жа) были взяты из приютов. Многие из них — результат смешения самых неожиданных пород. Например, Химисабу (на фото) — помесь китайской хохлатой собаки и жесткошерстной таксы
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Фото: TASS/AP/Jeff Chiu
Хотя конкурс скорее шутливый, амбиции у большинства владельцев вполне серьезны. Вот, например, Меган Брайнар, хозяйка Жа-Жа, и хозяйка пса, завоевавшего второе место (слева), радуются после того, как были объявлены победители
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Фото: TASS/AP/Eric Risberg
В 2017 году первое место заняла неаполитанский мастиф Марта — ее хозяйка в качестве приза получила поездку в Нью-Йорк
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Фото: TASS/AP/Noah Berger
А это Квазимодо — победитель 2015 года, который приехал в Калифорнию из Флориды специально, чтобы принять участие в конкурсе
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Фото: TASS/AP/George Nikitin
В 2014 году первую премию получила двухлетняя дворняжка по кличке Пинат. Несмотря на скромное происхождение, она и в самом деле отличается впечатляющими внешними данными
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