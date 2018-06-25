Путин не поедет на матч сборной России с Уругваем

Президент РФ Владимир Путин не планирует посещать матч российской сборной против команды Уругвая на стадионе в Самаре, который пройдет в рамках ЧМ-2018. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге в понедельник, 25 июня.

«Нет, к сожалению нет, график не позволяет», — сказал он журналистам.

Сборные России и Уругвая сыграют в матче заключительного тура группового этапа в понедельник, 25 июня. Встреча начнется в 17:00 мск. Обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф турнира.

14 июня Путин посетил матч открытия мундиаля Россия – Саудовская Аравия, который прошел на стадионе «Лужники» в Москве. Россияне одержали победу со счетом 5:0.

Турнир проходит в 11 городах РФ и завершится 15 июля.