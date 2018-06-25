Полковника США уволили с авиабазы из-за кражи пулемета

Американского полковника Джейсона Бирса уволили за потерю доверия из-за кражи пулемета, пишет The National Interest.

На авиационной базе Майнот в Северной Дакоте обнаружили пропажу пулемета М240 еще 16 мая, через полтора месяца оружие было найдено в доме летчика. По итогам проверки управления расследования ВВС США Бирс был уволен, сейчас специальные агенты выясняют обстоятельства преступления, в том числе причины, по которым американский военнослужащий унес пулемет домой.

Издание отмечает, что случаи пропажи оружия на авиабазе Майнот перестали быть редкостью.

В мае военнослужащие также не досчитались ящика с боеприпасами для гранатомета. На авиабазе предположили, что он выпал из военного автомобиля при транспортировке через населенный пункт индейцев. Поиски на маршруте, где вероятно был потерян ящик, не дали результата. Военнослужащие объявили о вознаграждении за информацию о пропавших боеприпасах в $5 тыс.