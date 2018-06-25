Прямой эфир

Полковника США уволили с авиабазы из-за кражи пулемета

0
Фото: Общественное достояние
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американского полковника Джейсона Бирса уволили за потерю доверия из-за кражи пулемета, пишет The National Interest.

Ничто не исключено
Почему США отказались вывести Индию из-под действия антироссийских санкций

На авиационной базе Майнот в Северной Дакоте обнаружили пропажу пулемета М240 еще 16 мая, через полтора месяца оружие было найдено в доме летчика. По итогам проверки управления расследования ВВС США Бирс был уволен, сейчас специальные агенты выясняют обстоятельства преступления, в том числе причины, по которым американский военнослужащий унес пулемет домой.

Издание отмечает, что случаи пропажи оружия на авиабазе Майнот перестали быть редкостью.

В мае военнослужащие также не досчитались ящика с боеприпасами для гранатомета. На авиабазе предположили, что он выпал из военного автомобиля при транспортировке через населенный пункт индейцев. Поиски на маршруте, где вероятно был потерян ящик, не дали результата. Военнослужащие объявили о вознаграждении за информацию о пропавших боеприпасах в $5 тыс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названы лучшие пулеметы мира
Нацгвардия Украины получила 500 американских гранатометов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017