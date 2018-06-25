Фан-зону откроют у музея в Брянске на время матча Россия-Уругвай

В Брянске в районе площади Партизан и краеведческого музея сегодня откроют фан-зону, где можно будет посмотреть трансляцию матча сборных России и Уругвая в рамках ЧМ-2018. Там установят большой экран.

NASHBRYANSK.RU уточняет, что в это время рядом с площадью будет ограничена парковка и проезд легкового транспорта. Исключение сделают лишь для автомобилей оперативных служб и транспорта участников мероприятия. Портал отмечает, что ранее матчи транслировали на экране, установленном на набережной Брянска.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что сборная России 25 июня сыграет с командой из Уругвая в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча начнется в 17:00 мск на стадионе в Самаре.