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Пьяный пациент напал на женщину-медика в Красноярске

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Следователи начали проверку по факту нападения жителя Красноярска на врача скорой помощи во время вызова. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным правоохранительных органов, бригада прибыла по вызову в квартиру на улице М. Залки. Пациент был в состоянии алкогольного опьянения и отказался впускать медиков в квартиру. В итоге мужчина открыл дверь, вышел в подъезд и нанес несколько ударов женщине-врачу в плечо, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Пострадавшая обратилась в травмпункт, для установления степени повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как ранее сообщал iz.ru, в уфимской больнице пациент избил врача за замечание по поводу поведения. Мужчина приставал к медсестрам и нецензурно ругался.

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