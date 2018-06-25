В Совфеде прокомментировали слова депутата рады об «обнищании» Украины‍

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал слова депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о том, что реформы украинского правительства «довели страну до обнищания». Сенатор отметил, что такие оценки совершенно правдивы.

«Внутри Украины — плохо скрываемый конфликт», — сказал Цеков в интервью телеканалу RT.

Сенатор отметил, что уничтожение потенциала Украины происходило все годы ее независимости, так как в стране «потребительски относились к тому, что осталось после Советского Союза».

«Нынешние власти в этом процессе поставили точку», — считает он.

Цеков также добавил, что у Украины нет будущего при плохих отношениях с Россией.

25 июня Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» сообщил, что впервые в новейшей истории страны две трети украинцев не планируют отпуск. Он связал это с резким сокращением их доходов.

За неделю до этого депутат предупреждал украинцев о «надвигающейся катастрофе».