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5 млн рублей потратят на организацию трудоустройства детей в Сыктывкаре

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Порядка 5 млн рублей выделено на организацию трудоустройства подростков в летний период в Сыктывкаре в рамках приоритетного направления деятельности городского управления образования в рамках оздоровительной кампании в летний период.

С июня по август 2018 года для 1141 подростка организована работа 75 трудовых объединений на базах образовательных учреждений, учреждений здравоохранения по направлениям ВВПОД «Юнармия» и ООГДЮО «Российское движение школьников», «Юные инспектора движения», «Экодозор».

Помимо этого, организованы трудовые объединения для детей, который состоят на профилактическом учете, сообщает ИА «Комиинформ».

Трудоустройство детей стало возможным благодаря привлечению средств АО «Монди Сыктывкарский ЛПК». Компания направила 5 млн рублей на реализацию программы.

В рамках своего летнего трудоустройства дети будут помогать патрулировать улицы с сотрудниками ГИБДД, обновлять разметки, проводить беседы и играть с детьми в детских садах и лагерях, проводить регистрацию сухих деревьев, участвовать в разнообразных социальных акциях, помогать благоустраивать свой город и многое другое.

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