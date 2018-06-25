Землетрясение с эпицентром возле жилых районов произошло в Приамурье

Жители Амурской области ощутили подземные толчки. Эпицентр землетрясения находился вблизи населенных пунктов в Сковородинском районе.

По данным дежурного сейсмолога якутского филиала РАН, эпицентр землетрясения, произошедшего днем 25 июня, находился в 33 км к северо-востоку от Сковородино. Толчки ощутили жители нескольких населенных пунктов. Магнитуда землетрясения составила 3,2 балла, сообщает Амурская служба новостей.

Специалисты уточнили, что колебания земной коры происходили на глубине около 10 тыс. м.

Как сообщал портал iz.ru, землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Греции утром 25 июня. Сейсмологи уточнили, что угрозы цунами нет.