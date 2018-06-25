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На Украине начались испытания боевого робота «Охотник»

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Вооруженные силы Украины приступили к испытаниям роботизированного наблюдательно-огневого комплекса «Мисливець» («Охотник»), сообщает пресс-служба правительства в Facebook.

Во время испытаний военные проверят возможности «Охотника» преодолевать препятствия, решать инженерные и технические задачи, вести огонь.

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Разработчики отмечают, что комплекс можно оснастить вооружениями различных типов. В частности, пулемет, автоматический гранатомет, противотанковый ракетный комплекс, пушки.

После испытаний «Охотника» техника поступит в войска.

После начала силовой операции в Донбассе Украина стала получать регулярную военную помощь от американцев. В мае этого года сообщалось, что в 2018 году Украина получила от США, Великобритании, Канады и Литвы военных средств и летального оружия более чем на $40 млн.

Военные и спецслужбы Украины получили беспилотники, бронеавтомобили Humvee, радиолокационные системы, экипировку и обмундирование, а также летальное оружие. Также Вашингтон одобрил поставки тяжелых снайперских винтовок Barrett M107A1 и противотанковых комплексов Javelin, запретив их применять на юго-востоке Украины.

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