Дело о халатности могут возбудить против чиновников мэрии Оренбурга

Прокуратура Оренбурга направила в следственные органы результаты проверки, проведенной по факту пожара в расселенном доме на улице Цвиллинга. В надзорном ведомстве требуют возбудить уголовное дело по статье «Халатность» в отношении чиновников городской администрации, из-за бездействия которых пострадало имущество жильцов соседнего дома.

Как поясняет РИА «Оренбуржье», во время проверки выяснилось, что сгоревший дом был признан аварийным еще в 2011 году. Его включили в областную адресную программу, рассчитанную до 2017 года. В соответствии с ней дом должны были расселить в четвертом квартале 2014 года, а во втором квартале 2016 года — снести.

Однако установленные программой сроки не были соблюдены. Кроме того, власти не ограничили доступ на объект. В итоге 20 мая 2018 года в расселенном доме произошел пожар, огонь перекинулся на соседний жилой дом, из-за чего пострадало имущество проживающих в нем людей.

Материалы проверки направлены в Следственный отдел по Южному административному округу СУ СК РФ по Оренбургской области. Агентство уточняет, что за последние два месяца в Оренбурге один за другим сгорели шесть расселенных домов.