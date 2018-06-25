Жизнь замечательных мужчин

Марка Comme des Garçons показала новое прочтение традиционного костюма-тройки
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Фото: REUTERS/Charles Platiau
Китайский бренд Sean Suen пророчит весной 2019-го широкий силуэт, обилие клетки и продолжение моды на мужские сумки-барсетки
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Фото: Global Look Press/ZUMA/Piero Biasion
На показе Hermes доминировали простые и строгие линии и приглушенные цвета
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Фото: Global Look Press/ZUMA/Panoramic
Дефиле Kenzo сопровождалось лазерным шоу и духовым оркестром. Темой коллекции были заявлены «летние ритуалы» — что бы это ни значило
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Фото: REUTERS/Charles Platiau
В коллекции Sean Suen важный акцент был сделан на аксессуары
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Фото: Global Look Press/ZUMA/Piero Biasion
Японский ветеран Едзи Ямамото предложил одежду с летящим, воздушным силуэтом, созданную из инновационных синтетических тканей
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Фото: REUTERS/Charles Platiau
Коллекция бельгийца Вальтера Ван Берендонка названа Wild Is the Wind («Дико дует ветер», по одноименной песне Дмитрия Темкина и Неда Вашингтона)
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Фото: REUTERS/Charles Platiau
Модель готовят к выходу на подиум для показа новой коллекции Pigalle Paris
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Фото: Global Look Press/ZUMA/Piero Biasion
Для своей второй коллекции под маркой Dunhill дизайнер Марк Уэстон вдохновлялся дизайном старинных зажигалок
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Фото: Global Look Press/ZUMA/Piero Biasion
«Это не уличная мода и это не couture — в конечном счете, всё это можно просто носить», — охарактеризовал свою новую коллекцию для Lanvin дизайнер Лукас Оссендрейвер
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Креативный директор Balmain Оливье Рустен вспоминал о своих детских увлечениях: Майкле Джексоне, Серже Генсбуре и «американской мечте»
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Очередная Неделя мужской моды в Париже завершилась вечером 24 июня показом дома Kenzo. Разумеется, в Неделе приняли участие и другие знаменитые дизайнеры. Общая тенденция, которую модельеры предсказывают в области одежды сильного пола на следующую весну — клетки, полосы и деконструкция привычных вещей. Портал iz.ru выбрал самые интересные моменты показов.
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