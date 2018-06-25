Российские военные отчитались об уничтожении десятков боевиков в Сирии

В Сирии правительственные войска при поддержке воздушно-космических сил (ВКС) России отразили наступление боевиков запрещенной в России организации «Джебхат ан-Нусра». На юге страны 12 населенных пунктов добровольно перешли под контроль сирийских властей.

Об этом в понедельник, 25 июня, сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон.

В результате столкновений боевики потеряли три бронемашины, 14 пикапов с крупнокалиберными пулеметами. Кроме того, было убито не менее 70 террористов. Среди военнослужащих сирийской армии потерь нет.

Также в операции участвовало формирование «Сирийской свободной армии» (ССА), уточняет ТАСС.

Сообщается, что на сторону правительственных войск добровольно перешел населенный пункт Эт-Тубба провинции Дераа, который стал 12-м в южной зоне. Российский Центр по примирению враждующих сторон организовал доставку гуманитарной помощи жителям сирийских деревень. Три конвоя ООН должны прибыть сегодня в Эль-Бустан, Джасим и Эт-Тайбу.

11 июня в Сирии предотвратили попытку прорыва боевиков из района Эт-Танф в направлении Пальмиры. После этого Минобороны РФ предупредило о подготовке серьезной провокации с использованием отравляющих веществ в провинции Дейр-эз-Зор.