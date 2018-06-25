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В Греции произошло сильное землетрясение

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Фото: Depositphotos
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Землетрясение магнитудой 5,3 по шкале Рихтера произошло утром 25 июня в Греции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сейсмологическую лабораторию Афинского университета.

Информации об ущербе и жертвах от подземных толчков нет, угрозы цунами после землетрясения не возникло, отмечают сейсмологи.

Очаг землетрясения находился примерно в 30 км от города Пилос на Пелопоннесе на глубине 10 км.

В Японии 18 июня произошло землетрясение магнитудой 6,1. Его очаг находился на севере префектуры Осака на глубине 13 км. В результате мощных подземных толчков погибли пять человек, более 360 — пострадали.

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