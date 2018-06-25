Службу городовых создают в Красноярске

Власти Красноярска запускают пилотный проект по созданию службы городовых. Структура займется темами благоустройства.

О появлении службы городовых сообщил мэр Красноярска Сергей Еремин. С его слов, она будет помогать главам районов в общении с бизнес-сообществом и жителями города в части благоустройства и визуального облика улиц. Городовые будут следить за благоустроительными работами предпринимателей и получат административный ресурс для поощрения тех, кто приводит свои объекты в порядок. Об этом сообщает ИА KrаsnoyarskMedia.

В состав службы войдут 11 городовых. В мэрии подчеркивают, что их основная цель — вовлечение всех горожан и бизнес-сообщества в систему благоустройства.