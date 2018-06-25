Школьница скончалась из-за отравления алкоголем в Челябинской области

Полиция в Магнитогорске Челябинской области устанавливает обстоятельства гибели 15-летней школьницы. Девочка скончалась из-за острой алкогольной интоксикации.

По данным правоохранительных органов, двум девочкам напиток купил взрослый. С коктейлем несовершеннолетние пришли на вечеринку. После возвращения домой обеим школьницам стало плохо, их увезли в больницу. Старшая девочка скончалась, пишет ИА «Ура.ру».

В магазине, в котором было приобретено спиртное, уже изъята алкоголесодержащая продукция, возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Личность мужчины, который приобрел напиток для школьниц, устанавливается.