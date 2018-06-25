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Жители Окинавы на лодках протестовали против строительства аэродрома США

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Фото: TASS/Shizuo Kambayashi
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Жители японского острова Окинава провели в море акцию протеста против планов возведения там нового аэродрома для американской военной базы. Они подплыли к месту строительства близ поселка Хэноко примерно на 70 байдарках и надувных лодках.

Сообщается, что некоторые участники протеста попытались проникнуть через заграждение в зону строительства, однако были задержаны японской береговой охраной. У демонстрантов были плакаты со словами: «Нет новой базе в Хэноко!» и «Вывести все базы», сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что с 17 августа начнутся работы по засыпке грунта в море у Хэноко для строительства взлетно-посадочной полосы для американских военных самолетов.

Ранее сообщалось, что местные жители и власти требуют сокращения военного присутствия США на острове. Губернатор Окинавы Такэси Онага отметил, что остров занимает около 0,6% территории Японии, но тут дислоцировано более 70% всех американских военных объектов.

В последние месяцы на Окинаве участились аварии с участием американской авиации. Так, 11 июня минобороны Японии сделало замечание США в связи с крушением F-15, упавшего около Окинавы.

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