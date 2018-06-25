Прямой эфир

Сирийская армия отразила атаку боевиков на несколько населенных пунктов

0
Фото: REUTERS/Alaa al Faqir
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительственные войска совместно с формированиями «Сирийской свободной армии» (ССА) и при поддержке ВКС России отразили наступление боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена на территории РФ) в южной зоне деэскалации.

Сирийский земельный вопрос
Почему расширение турецкого влияния в соседней стране может привести к конфликту с Россией

Отмечается, что в ходе боев террористы потеряли три единицы бронетехники, 14 пикапов с крупнокалиберным станковым пулеметом ДШК и до 70 человек убитыми.

«Среди военнослужащих Сирийской арабской армии потерь нет», — заявили в центре.

Сообщается также, что на сторону правительства перешло 12 населенных пунктов в южной зоне деэскалации в Сирии. Кроме того, российские военные организуют прохождение трех гуманитарных конвоев ООН в южную зону деэскалации.

«Сегодня спланированы три гуманитарных конвоя ООН в освобожденные населенные пункты Эль-Бустан, Джасим и Эт-Тайба», — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее, 25 июня, сообщалось, что сирийская армия освободила от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) около 2 тыс. кв. км пустыни в провинции Дейр-эз-Зор.

Президент Сирии Башар Асад считает, что у страны нет проблем со сплоченностью общества. По его словам, причина всего, что происходит на территории Сирии, — результат деятельности властей США, которые хотят «переделать карту мира».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Экипажи двух вертолетов Ка-52 вернулись в Россию из Сирии
В Госдуме прокомментировали слова Асада о восстановлении Сирии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017