Сирийская армия отразила атаку боевиков на несколько населенных пунктов

Правительственные войска совместно с формированиями «Сирийской свободной армии» (ССА) и при поддержке ВКС России отразили наступление боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена на территории РФ) в южной зоне деэскалации.

Отмечается, что в ходе боев террористы потеряли три единицы бронетехники, 14 пикапов с крупнокалиберным станковым пулеметом ДШК и до 70 человек убитыми.

«Среди военнослужащих Сирийской арабской армии потерь нет», — заявили в центре.

Сообщается также, что на сторону правительства перешло 12 населенных пунктов в южной зоне деэскалации в Сирии. Кроме того, российские военные организуют прохождение трех гуманитарных конвоев ООН в южную зону деэскалации.

«Сегодня спланированы три гуманитарных конвоя ООН в освобожденные населенные пункты Эль-Бустан, Джасим и Эт-Тайба», — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее, 25 июня, сообщалось, что сирийская армия освободила от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) около 2 тыс. кв. км пустыни в провинции Дейр-эз-Зор.

Президент Сирии Башар Асад считает, что у страны нет проблем со сплоченностью общества. По его словам, причина всего, что происходит на территории Сирии, — результат деятельности властей США, которые хотят «переделать карту мира».