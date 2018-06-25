Годовалого ребенка с ожогами доставили в реанимацию в Екатеринбурге

В реанимационном отделении в Екатеринбурге с ожогами третьей степени находится годовалый ребенок. Его доставили в больницу вертолетом санитарной авиации из Каменск-Уральского.

Как сообщает ТагилСити.Ру, малыш получил ожог от кипятка. На момент транспортировки он находился в состоянии ожогового шока. Агентство уточняет, что ребенок был травмирован по собственной неосторожности.

В середине июня портал iz.ru сообщал о подобном случае в Уфе. Там годовалый ребенок опрокинул на себя чайник с кипящей водой. Следственные органы проводят процессуальную проверку по факту случившегося.