На «салатовой» ветке московского метро произошел сбой

Сбой в движении поездов произошел на южном участке Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена. Об этом в понедельник, 25 июня, сообщается в Twitter подземки.

Движение отсутствовало на участке «салатовой» ветки от станции «Марьино» до «Зябликово». Причиной сбоя стал «инцидент с пассажиром», подробности происшествия не приводятся.

По данным на 8:37 мск, движение восстановлено и вводится в график. До этого пассажирам рекомендовали пользоваться Замоскворецкой линией и наземным транспортом.

Вечером 13 июня на Люблинско-Дмитровской линии произошел еще один инцидент. Поезд остановился в перегоне между станциями «Сретенский бульвар» и «Чкаловская» из-за задымления, возникшего в результате короткого замыкания.