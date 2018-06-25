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На «салатовой» ветке московского метро произошел сбой

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Фото: ТАСС/Митя Алешковский
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Сбой в движении поездов произошел на южном участке Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена. Об этом в понедельник, 25 июня, сообщается в Twitter подземки.

Движение отсутствовало на участке «салатовой» ветки от станции «Марьино» до «Зябликово». Причиной сбоя стал «инцидент с пассажиром», подробности происшествия не приводятся. 

По данным на 8:37 мск, движение восстановлено и вводится в график. До этого пассажирам рекомендовали пользоваться Замоскворецкой линией и наземным транспортом.

Вечером 13 июня на Люблинско-Дмитровской линии произошел еще один инцидент. Поезд остановился в перегоне между станциями «Сретенский бульвар» и «Чкаловская» из-за задымления, возникшего в результате короткого замыкания. 

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