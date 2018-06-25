Сеул и Пхеньян проведут встречу разделенных Корейской войной родных

Южная Корея и КНДР в августе проведут встречу разделенных Корейской войной родственников.

Сеул 25 июня приступил к отбору лиц, которые отправятся на встречу 20–26 августа в северокорейский горный курорт Кымгасан, сообщает Yonhap.

По данным агентства, заявки на участие во встрече подали десятки тысяч человек из Южной Кореи. 25 июня компьютер случайным образом определит 500 человек, затем этот список сократят до 200.

К третьему июля его передадут в КНДР, чтобы узнать судьбу родственников. Окончательными списками участников стороны должны обменяться 4 августа, выбрав для участия по 100 человек.

В Южной Корее проживают около 57 тыс. человек, которые оказались разлучены со своими близкими, оставшимися на Севере во время Корейской войны, длившейся с 25 июня 1950 по 27 июля 1953 года. Многие из них не видели близких со времен окончания конфликта.

За последние месяцы отношения между КНДР и Южной Кореей с США стали меняться с резко конфронтационных в положительную сторону. В июне президент США Дональд Трамп после исторической встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре заявил о прекращении американо-южнокорейских военных учений.