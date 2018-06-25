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Сеул и Пхеньян проведут встречу разделенных Корейской войной родных

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Фото: Global Look Press/Newsis
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Южная Корея и КНДР в августе проведут встречу разделенных Корейской войной родственников.

Сеул 25 июня приступил к отбору лиц, которые отправятся на встречу 20–26 августа в северокорейский горный курорт Кымгасан, сообщает Yonhap.

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По данным агентства, заявки на участие во встрече подали десятки тысяч человек из Южной Кореи. 25 июня компьютер случайным образом определит 500 человек, затем этот список сократят до 200.

К третьему июля его передадут в КНДР, чтобы узнать судьбу родственников. Окончательными списками участников стороны должны обменяться 4 августа, выбрав для участия по 100 человек.

В Южной Корее проживают около 57 тыс. человек, которые оказались разлучены со своими близкими, оставшимися на Севере во время Корейской войны, длившейся с 25 июня 1950 по 27 июля 1953 года. Многие из них не видели близких со времен окончания конфликта.

За последние месяцы отношения между КНДР и Южной Кореей с США стали меняться с резко конфронтационных в положительную сторону. В июне президент США Дональд Трамп после исторической встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре заявил о прекращении американо-южнокорейских военных учений.

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