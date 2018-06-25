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Француженка попала в тюрьму США после пересечения границы во время пробежки

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Фото: Global Look Press/Mark Allen Johnson
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Французская туристка во время пробежки случайно пересекла границу между США и Канадой, после чего была арестована и попала в тюрьму.

Инцидент произошел вблизи Ванкувера. Ситуация осложнилась тем, что девушка не имела при себе никаких документов. По этой причине она провела две недели в заключении, пока Канада не подтвердила законность ее пребывания на территории страны.

Согласно утверждению француженки, в месте, где она совершала пробежку, не было никаких сигнализирующих о границе знаков. При этом она отметила, что была задержана в тот момент, когда сошла с тропинки, чтобы сделать фотографию, передает телеканал «360».

Власти Болгарии ранее помиловали сбежавшую из Евросоюза корову по кличке Пенка. Ветеринарные правила требовали уничтожения коровы, которая отбилась от стада и две недели провела в Сербии, однако после реакции общественности было сделано исключение.

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