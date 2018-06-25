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Автомобиль взорвался в центре Одессы

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Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
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Сотрудники полиции Одессы начали расследование взрыва, который произошел в центре города в с 24 на 25 июня.

«От взрыва пострадал 25-летний местный житель», — сообщила пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.

По предварительным данным, взрывное устройство находилось под передней частью автомобиля, передает RT.

7 июня депутат Верховной рады Игорь Луценко сообщил, что украинские парламентарии обратились к секретарю СНБО Александру Турчинову с требованием незамедлительно предпринять меры в связи с потерей Киевом контроля в Одессе.

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