Автомобиль взорвался в центре Одессы

Сотрудники полиции Одессы начали расследование взрыва, который произошел в центре города в с 24 на 25 июня.

«От взрыва пострадал 25-летний местный житель», — сообщила пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.

По предварительным данным, взрывное устройство находилось под передней частью автомобиля, передает RT.

7 июня депутат Верховной рады Игорь Луценко сообщил, что украинские парламентарии обратились к секретарю СНБО Александру Турчинову с требованием незамедлительно предпринять меры в связи с потерей Киевом контроля в Одессе.