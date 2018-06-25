Доля участков с уточненными границами в Курской области составила 57%

В Курской области доля площади земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), с границами, установленными в соответствии с действующим законодательством, составляет более 57%. Таковы данные на 1 июня 2018 года. Этот показатель до 31 декабря 2019 года должен достичь 60%.

Как поясняет «Курская правда», по российскому законодательству владельцы земельных участков не обязаны проводить процедуру межевания. Однако наличие четких границ участков в ЕГРН гарантирует права собственников и исключает возникновение земельных споров с соседями. Это также позволяет платить налоги, исходя из реальной площади участка.

Портал iz.ru в мае сообщал о том, что льготная цена продажи введена для земельных участков в Москве, расположенных в особой экономической зоне. Она составит 1% от кадастровой стоимости.