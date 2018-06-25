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Футболист сборной России Кокорин поздравил Месси с днем рождения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Александр Кокорин поздравил аргентинского форварда «Барселоны» Лионеля Месси с днем рождения.

«С днем рождения, король! Ждем тебя в финале чемпионата мира против России», — написал 27-летний Кокорин в Instagram.

24 июня пятикратному обладателю «Золотого мяча» исполнился 31 год, передает «Газета.ру».

В марте Кокорин порвал крестообразные связки колена во время матча Лиги Европы против «Лейпцига», поэтому пропускает чемпионат мира.

Сборная Аргентины ранее потерпела сокрушительное поражение от Хорватии на ЧМ-2018 и рискует не выйти в плей-офф первенства.

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