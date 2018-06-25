Собянин рассказал о ремонте столетнего здания в Хамовниках

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Хамовниках будет отремонтировано здание детской школы искусств «Старт».

«В старом помещении, 1905 года постройки, приведем в порядок балконы, сделаем гидроизоляцию полов и другие внутренние работы», — написал мэр в Twitter.

Также он добавил, что в столичном районе Покровское-Стрешнево будет построен детский сад с бассейном на 220 мест, передает агентство городских новостей «Москва».

Столичный градоначальник ранее рассказал, почему решил баллотироваться на новый мэрский срок. По его словам, он чувствует ответственность за исполнение всех начатых им проектов, в том числе реновации.

Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября. Регистрация кандидатов завершится 2 июля. Из 22 человек, подавших документы, девять представляют партии, остальные идут как самовыдвиженцы.