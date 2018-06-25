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Опрос показал рост рейтинга японского правительства

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Фото: TASS/Zuma/Ma Ping
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Рейтинг японского правительства во главе с премьер-министром Синдзо Абэ, согласно опросу общественного мнения, превысил 50% впервые за несколько месяцев.

С прошлого месяца рейтинг поддержки кабинета министров вырос на 10 пунктов, достигнув 52%. При этом 36% из тех, кто поддерживает японское правительство, чувствуют себя защищенными, около 22%, а 37% удовлетворены стабильностью на международной арене, пишет «РИА Новости».

Кроме того, больше половины опрошенных считают, что Абэ необходимо встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, как это сделали ранее глава Южной Кореи и президент США.

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