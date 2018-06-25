Прямой эфир

Хэмилтон выиграл Гран-при «Формулы-1» во Франции

0
Фото: REUTERS/Jean-Paul Pelissier
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Британский пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Франции чемпионата мира по автогонкам в классе автомобилей «Формула-1».

Второе место занял голландец Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл». На третьей строчке расположился финн Кими Райкконен из «Феррари».

Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин финишировал 15-м. Гран-при Франции вернулся в календарь «Формулы-1» впервые с 2008 года, передает «Газета.ру».

Немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель ранее выиграл Гран-при Канады. Сироткин ранее не справился с управлением и разбил свой болид.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пилота «Формулы-1» обвинили в домогательствах
Сироткин сошел с трассы на первом круге Гран-при Азербайджана

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017