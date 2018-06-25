Хэмилтон выиграл Гран-при «Формулы-1» во Франции

Британский пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Франции чемпионата мира по автогонкам в классе автомобилей «Формула-1».

Второе место занял голландец Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл». На третьей строчке расположился финн Кими Райкконен из «Феррари».

Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин финишировал 15-м. Гран-при Франции вернулся в календарь «Формулы-1» впервые с 2008 года, передает «Газета.ру».

Немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель ранее выиграл Гран-при Канады. Сироткин ранее не справился с управлением и разбил свой болид.

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