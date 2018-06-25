Экспорт из России в Индию вырос на 40% за четыре месяца 2018 года

Экспорт товаров из России в Индию за первые четыре месяца 2018 года вырос на 40,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил около $2,2 млрд. Об этом сообщило торговое представительство Индии.

Наибольший рост показал экспорт бобовых — более 600%. В 2018 году этот показатель составил $14,5 млн вместо $2 млн в 2017 году. Также выросла продажа подсолнечника и других культур до $207 тыс., что на 457% больше, чем в прошлом году, пишет ТАСС.

Среди лидеров роста также отмечаются электрические трансформаторы, навигационное оборудование и радиолокационная аппаратура.

Значимые позиции в российском экспорте в Индию занимают также минеральные и химические удобрения, сырая нефть, машиностроительная продукция, бумага, изделия из пластмассы, необработанные алмазы и серебро.